안유진이 '우주떡집'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

31일 '우주떡집'이 방송된다. / 사진제공=tvN

그룹 아이브의 멤버 안유진이 '우주떡집'에서 예능감을 뽐낸다.31일 방송되는 tvN '우주떡집'에서는 떡집 창업에 나서는 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 단 한 명의 메인 셰프가 되기 위해 요리로 맞붙는 과정이 그려진다.지락이들은 앞서 '뿅뿅 지구오락실2'에서 토롱이의 함정에 걸려 우주떡집 아르바이트 벌칙을 받았다. 우주떡집 본점은 달에 있는 만큼, 우주와 한국을 오가는 터미널이 있는 고흥에 지구 1호점을 열고 떡집 운영에 나선다.특히 메인 셰프에게는 절대적인 권한이 주어지는 만큼 지락이들의 승부욕도 달아오른다. 그러나 베일에 싸여 있던 심사위원이 공개되자 공정성 논란이 불거지며 현장이 술렁인다. 이은지는 "이건 비리야!"라고 의혹을 제기하고, 이영지는 "다른 분으로 해"라며 당황한 반응을 보여 심사위원의 정체에 궁금증을 더한다.또한 독보적인 비주얼로 등장한 이영지는 비장의 무기(?)까지 꺼내 웃음을 안긴다. 이를 본 안유진은 "기 죽어서 못 하겠어요"라고 불만을 표출해 현장을 웃음바다로 만든다. 그런가 하면 모두가 떡을 사용한 요리에 열중한 와중 미미에게 예상치 못한 위기가 찾아온다. 과연 미미는 제한 시간 내 요리를 완성할 수 있을까.'우주떡집'은 이날 오후 8시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr