톰 홀랜드가 사생활에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

톰 홀랜드가 자신의 철학을 밝혔다. / 사진='문명특급' 유튜브 캡쳐

배우 톰 홀랜드가 사생활 보호에 대한 확고한 소신을 밝혔다.지난 30일 유튜브 채널 '문명특급'에는 영화 '오디세이'에 출연한 앤 해서웨이와 톰 홀랜드의 인터뷰 영상이 공개됐다. 재재는 톰 홀랜드에게 한국 팬들이 지어준 이름인 김토미를 언급했다. 톰 홀랜드는 "절친들만 부르는 토미라는 이름이 들어가 있어 마음에 든다"고 말했다.톰 홀랜드는 자신의 인생철학인 워라밸에 대해 이야기했다. 그는 과거 인터뷰에서도 언급했던 "살기 위해 일하는 것이지, 일하기 위해 사는 것이 아니다"라는 좌우명을 다시 한번 강조했다.사생활에 대한 언급도 이어졌다. 톰 홀랜드는 "나의 사생활은 내가 가장 신성하게 여기는 부분"이라며 "나는 일을 사랑하고 내 일은 나에게 큰 행복을 가져다줬다"고 말했다. 그는 "일을 통해 사적인 삶이 풍요로워진 건 영원히 감사할 것"이라고 털어놨다. 그러면서 "아시다시피 사생활을 공개하는 데 있어서는 매우 신중한 편"이라며 "그 원칙을 철저히 지키며 산다"라고 언급했다.톰 홀랜드는 2016년 영화 '스파이더맨: 홈커밍'을 통해 인연을 맺은 젠데이아와 연인으로 발전했다. 최근 한 인터뷰에서 두 사람의 결혼을 암시하는 발언을 남겨 화제가 되기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr