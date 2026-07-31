코르티스 'MOTION (feat Juicy J)' 커버 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 힙합 아티스트 주시 제이(Juicy J)와 협업한 신곡을 발표했다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 31일 오후 1시 디지털 싱글 'MOTION (feat. Juicy J)'를 공개했다. 이번 싱글은 미니 2집 'GREENGREEN' 활동 이후 선보이는 신보다.'MOTION (feat. Juicy J)'은 미국 힙합 그룹 쓰리 식스 마피아(Three 6 Mafia) 멤버인 주시 제이가 피처링에 참여한 곡이다. 1990년대 미국 남부 힙합의 한 축인 멤피스(Memphis) 사운드를 바탕으로 반복적인 비트와 훅, 랩 플로우를 담아냈다.이번 협업은 마틴에게 특히 특별하다. 마틴은 어린 시절부터 주시 제이와 쓰리 식스 마피아의 음악을 즐겨 들었으며, 이후 코르티스 멤버로 활동하게 된 뒤 함께 작업을 진행하게 됐다.멤버들은 이번 곡의 작사와 작곡에 참여했다. 'MOTION'이라는 제목에는 더 큰 무대를 향해 나아가는 팀의 포부를 담았다. 북미 투어 '2026 CORTIS TOUR IN NORTH AMERICA'를 앞둔 시점에 공개되는 곡인 만큼 향후 활동과도 맞닿아 있다.코르티스는 "주시 제이와의 작업은 단순한 만남이 아닌, 오랜 시간 서로의 음악을 이해하고 존중하며 깊은 신뢰를 쌓는 과정이었다"라며 "데뷔 전부터 꾸준히 이어온 관계 속에서 애정을 갖고 선보이는 곡"이라고 말했다.코르티스는 다음 달 1일(현지시간) 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 무대에 오른다. 공연은 한국시간 2일 오전 5시 5분부터 약 50분간 위버스(Weverse) 등을 통해 생중계된다. 코르티스는 올해 '롤라팔루자 시카고' 라인업에 포함된 유일한 K-팝 보이그룹이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr