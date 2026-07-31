최우성이 '유부녀 킬러'에서 형사 범성훈 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

최우성이 '유부녀 킬러'에서 형사 범성훈 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

배우 최우성이 ‘유부녀 킬러’에서 열혈 형사로 분한다.31일 첫 방송되는 MBC 드라마 ‘유부녀 킬러’는 워킹맘의 고군분투와 범죄 수사를 함께 그리는 작품이다.최우성은 남부서 형사과 강력2팀 막내 형사 범성훈 역을 맡는다. 범성훈은 이동진(이상이 분)의 파트너로, 현장에서는 범죄자를 잡기 위해 거침없이 움직이는 열혈 형사다. 반면 일상에서는 감정이 쉽게 드러나는 순수한 성격을 지닌 인물이다.범성훈은 전설의 저격수 킹피셔를 잡겠다는 목표를 가진 인물이다. 선배 이동진의 지시에는 망설임 없이 따르는 모습으로 풋풋한 후배의 면모를 보여준다. 몸을 먼저 움직이는 행동파이지만, 때로는 엉뚱한 반응으로 분위기를 환기하는 캐릭터다.최우성은 제작발표회에서 원작과 드라마 속 범성훈의 차이점을 설명했다. 그는 “원작의 근본적인 설정에 저만의 해석을 더해 캐릭터를 풀어나갔다”고 밝혔다. 이어 “원작 속 성훈이 몸으로 부딪치며 뛰어다니는 순박하고 열정적인 인물이라면, 드라마에서는 아이디어를 내고 관찰도 많이 하며 무언가에 꽂히면 깊게 파고드는 ‘덕후’ 기질이 있다”고 밝혔다.최우성은 그동안 다양한 작품에서 개성 있는 연기를 보여줬다. ‘유부녀 킬러’를 통해 열혈파 형사 범성훈으로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.‘유부녀 킬러’는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 31일 오후 9시 50분 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr