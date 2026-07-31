WayV 여덟 번째 미니앨범 'Vision Wings' 티저 이미지 / 사진 제공=SM

그룹 웨이션브이(WayV)가 여덟 번째 미니앨범 'Vision Wings'(비전 윙스)를 통해 새로운 음악을 선보인다.웨이션브이는 오는 8월 10일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 미니 8집 'Vision Wings' 전곡 음원을 공개한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '鸢 (Vision Wings)'의 중국어 버전과 영어 버전을 포함해 총 7곡이 수록된다. 각 곡에는 중국어 동음이의어를 키워드로 활용한 이야기가 담겼다.수록곡 'Afterparty (5 a.m.)'(애프터파티)는 '愿(소원)'을 소재로 한 팝 발라드곡이다. 시간이 지날수록 커지는 그리움 끝에 사랑하는 사람에게 향하는 마음을 그렸으며, 멜랑콜리한 코드 진행과 새벽의 쓸쓸한 분위기가 특징이다.또 다른 수록곡 '光云之境 (Heaven's Here With Me)'(헤븐스 히얼 위드 미)는 클래식한 R&B 사운드와 부드러운 멜로디가 어우러진 미드 템포 곡이다. '园(낙원)'을 키워드로, 서로에게 안식처이자 낙원이 돼가는 두 사람의 관계를 표현했다.웨이션브이는 앨범 발매에 앞서 현지시간 8월 2일 미국 뉴욕 센트럴파크에서 열리는 페스티벌 'SummerStage'(서머스테이지)에 출연한다. 이어 오는 9월 12일과 13일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트를 열고 '2026 WayV CONCERT TOUR [BORN THIS Way]'(2026 웨이션브이 콘서트 투어 [본 디스 웨이])를 시작한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr