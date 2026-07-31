유튜버 김선태가 자진 하차 소식을 전했다. / 사진='김선태' 유튜브 영상 캡처

유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 논란을 재소환해 2차 가해라는 비판을 받은 가운데 KBS 웹예능 '돈선태 성공시대'에서 자진 하차하겠다는 입장을 밝혔다.31일 KBS는 텐아시아에 "제작진과 김선태 씨가 논의를 거쳐 자진 하차를 결정한 것이 맞다"면서도 "향후 프로그램의 방향에 대해서는 아직 정리 중이다. 추후 공식 입장을 밝힐 예정"이라고 전했다.이날 김선태는 자신의 유튜브 채널에 '안녕하세요'라는 제목의 영상을 올려 하차 소식을 전했다. 그는 "공중파 방송에서 단독 MC를 한 번 해보고 싶다는 욕심이 있었는데 막상 해보니 쉽지 않았다"고 말문을 열었다.이어 "소속사 없이 혼자 활동하다 보니 여러 부분에서 매끄럽지 못했다. 제작진과 소통하는 과정에서도 어려움이 있었다. 모두 내 책임"이라며 "단독 MC로 프로그램을 이끌기에는 부족함을 많이 느꼈다"며 자진 하차 소식을 전했다.그러면서 "자진 하차를 결정하는 과정이 쉽지는 않았다. 계약도 있고 방송국이 저를 믿고 정규 편성을 해주신 건데, 제가 그럴 능력이 안 됐다"고 털어놨다.리센느 측과 직접 연락해 사과도 전했다고 말했다. 김선태는 "어제 리센느 소속사 대표와 통화했다. 대표님과 멤버들에게 사과를 드렸다"고 밝혔다.끝으로 그는 "이번 일을 계기로 스스로를 돌아보게 됐다. 초심을 잃은 건 아닌지 많이 생각했다"며 "불편함을 느낀 분들과 구독자들에게 죄송하다. 앞으로는 이런 일이 없도록 하겠다"고 고개를 숙였다.논란은 지난 29일 KBS 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에 공개된 웹예능 '돈선태 성공시대' 선공개 영상에서 불거졌다. 해당 영상에는 리센느 원이와 미나미가 게스트로 출연했고, 김선태는 원이의 '무섭노' 논란 당시 심경을 물었다. 이후에도 사투리로 "정치판에 내 얘기가 왜 나오노"라고 말하는 등 해당 논란을 반복해서 언급했고, 이 같은 구성이 원이를 향한 '2차 가해'라는 반응이 잇따랐다.썸네일과 영상 설명에 대한 지적도 제기됐다. 썸네일에는 원이의 얼굴과 함께 "뭐가 무섭노?"라는 문구가 사용됐고, '노' 글자는 초록색으로 강조됐다. 영상 설명란에는 이재명, 이재용, 최태원, 민희진, 한동훈 등 영상과 전혀 관련이 없는 인물들의 이름이 해시태그로 포함돼 조회수를 노린 것 아니냐는 비판이 나왔다. 결국 제작진은 제목과 썸네일, 해시태그를 수정한 뒤 영상을 비공개로 전환했다. 현재 '케백수 오리지널' 채널의 콘텐츠도 비공개 상태다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr