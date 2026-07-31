투모로우바이투게더 VR 콘서트 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 세 번째 VR 콘서트가 개봉된다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 VR 콘서트 '투모로우바이투게더 VR 콘서트 : 엔드리스 라이드'(TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : ENDLESS RIDE)는 31일부터 오는 9월 13일까지 롯데시네마 월드타워점과 홍대입구점에서 상영된다.개봉에 맞춰 공개된 영상에서 멤버들은 "가까이서 볼 수 있는 매력적인 콘텐츠인 만큼 투모로우바이투게더의 빛나는 비주얼을 함께 즐겨주시면 좋겠다. 지난 시즌보다 더욱 성장한 저희를 보는 재미가 있을 것"이라고 말했다.'엔드리스 라이드'는 투모로우바이투게더와 함께 기차 여행을 떠나는 콘셉트로 제작됐다. 관객은 티켓을 발권한 뒤 멤버들과 같은 기차에 탑승하거나 기차역에서 이들과 마주하는 방식으로 콘텐츠를 체험할 수 있다.VR 기술을 활용한 공간 연출도 담겼다. 핑크빛 사막과 유성이 쏟아지는 바다, 장미가 가득한 폐기차역, 현실이 뒤틀린 도시 등 다양한 배경을 구현해 곡의 분위기를 시각적으로 표현했다.투모로우바이투게더는 다음 달 13일부터 9월 6일까지 서울 성동구 더 서울라이티움에서 데뷔 7주년 기념 전시 'LAYERS OF US'를 개최한다. 전시는 그룹이 앨범을 통해 구축해 온 서사와 메시지를 공간으로 구현한 콘텐츠로 꾸며질 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr