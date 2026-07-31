조한결이 '여고생왕후'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 조한결이 '여고생왕후'에서 가수 겸 배우 김세정과 호흡을 맞춘다.2027년 공개 예정인 '여고생왕후'는 조선 최고의 무사이자 중전 김청하(김세정 분)가 400년 후 학폭 피해 여고생의 몸으로 깨어나 전생에서 이루지 못한 꿈과 사랑을 찾아가는 액션 로맨스다.극 중 조한결은 주원고 2학년 3반의 전학생 이도윤과 조선의 절대 권력자 왕 이녕을 연기한다. 앞서 tvN '언더커버 미쓰홍'에서 재벌 3세 알벗 오 역을 맡아 다양한 모습을 보여준 그는 '여고생왕후'를 통해 또 한 번 연기 변신에 나선다.조한결은 '커넥션', '귀궁', '트라이: 우리는 기적이 된다', '마이 유스' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 넓혀왔다. 장르를 가리지 않고 여러 캐릭터를 소화하며 차근차근 경험을 쌓아온 그가 '여고생왕후'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 '여고생왕후'는 내년 중 티빙 오리지널로 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr