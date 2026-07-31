'이숙캠'이 이동건 출연과 함께 시청률이 상승했다./사진제공=JTBC

'이숙캠'이 이동건 출연과 함께 시청률이 상승했다./사진제공=JTBC

'돌싱' 이동건이 새 가사조사관으로 출연, 시청률 상승을 끌어냈다.지난 30일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 첫번째 부부인 ‘코인부부’의 가사조사 과정이 공개됐다. 배우 이동건은 새로운 가사조사관으로 첫출연, 부부 갈등의 수위에 진땀을 흘리며 몰입했다. 이날 시청률은 2.7%를 기록, 지난 4월 9일 방송 이후 가장 높은 시청률을 기록했다.연애 7년, 결혼 5년으로 12년을 함께한 ‘코인 부부’는 밑바닥까지 보인 갈등으로 충격을 안겼다. 먼저 공개된 아내 측 영상에서는 남편의 심각한 중독 성향이 밝혀졌다.남편은 1년 동안 차를 7번이나 바꿨을 뿐만 아니라, 장모 명의로 대출을 받아 코인에 올인하고 아이의 돌반지까지 팔아 치웠다. 남편과 장모는 동시에 개인회생을 준비해야 하는 지경에 이르렀다. 이를 본 서장훈은 “이건 보이스 피싱이나 다름없다”며 비판했다.이어진 남편 측 영상에서는 아내의 무자비한 막말과 폭행이 공개됐다. 아내는 남편에게 “장기라도 팔아라”, “보험이나 들어놔라”라며 폭언을 쏟아냈고, 남편을 향한 무참한 폭행에 대해서도 “맞을 만했으니까 때렸다”며 정당화했다.가장 큰 반전은 가사조사 말미에 공개됐다. 남편의 잘못을 매섭게 쥐고 흔들던 아내가 정작 본인 역시 연애 때 외도를 저질렀다는 사실이 밝혀진 것. 그럼에도 아내가 불통의 태도로 “동거 중 유흥주점에 간 남편이 더 잘못했다”며 뻔뻔한 주장을 굽히지 않자, 이동건은 “행위 자체가 더 세다. 그래서 이건 시기를 기준으로 판단할 수 없다”라며 일침을 가했다.한편, 진태현은 '이혼숙려캠프' 제작진으로부터 일방적으로 하차를 통보받았다고 밝혔으나, 이후 "섭섭하거나 속상한 마음은 전혀 없다"며 논란을 일축했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr