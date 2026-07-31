배우 주상욱이 '김부장'에서 살벌한 악역 연기를 선보였다. / 사진=텐아시아 DB

배우 주상욱이 시장에 방문했다가 '김부장'의 인기를 체감했다. / 사진='차장금 차예련' 유튜브 영상 캡처

배우 주상욱이 수산시장을 찾았다가 '김부장'의 인기를 실감했다.지난 30일 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 '주상욱의 첫 서프라이즈 생일상 준비! 차예련의 반응은? (+돌돔회 케이크, 성게미역국, 가자미회무침)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 차예련의 생일을 맞아 직접 장을 보고 요리에 나선 주상욱의 모습이 담겼다.주상욱은 "항상 아내가 요리를 했었는데 오늘은 내가 생일상을 차려줄 거다"며 장보기에 나섰다. 이어 최근 종영한 드라마 '김부장'을 언급하며 "오랜만에 인스타그램 게시글을 올렸는데 조회 수가 43만이더라. '김부장'이 워낙 핫한 것 같다"고 말했다.수산시장에 도착한 주상욱은 마스크를 벗고 장을 보기 시작했다. 이내 그를 알아본 상인들은 "잘생김 회장님 아니냐", "진짜 최고의 나쁜 X"이라며 '김부장' 속 악역 연기를 칭찬했고, 주상욱은 농담 섞인 반응에 웃으며 화답했다.장을 마친 주상욱은 집으로 돌아와 차예련을 위한 생일상을 차렸다. 이를 본 차예련은 "오빠 고생했다. 고맙다"며 감동한 듯한 표정을 지었고 훈훈한 분위기 속에서 함께 식사 시간을 가졌다.한편 주상욱은 최근 종영한 '김부장'에서 최종 빌런 주강찬 역을 맡아 강렬한 존재감을 보여줬다. 주상욱과 차예련은 2017년 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr