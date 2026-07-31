누에라가 팬들과 만났다. / 사진제공=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 다양한 팬 참여형 이벤트를 선보이고 있다.누에라는 지난 27일 발매한 네 번째 미니앨범 '.exe' 타이틀곡 뮤직비디오에 팬들이 직접 그린 팬아트를 담았다. 사전 공모를 통해 접수한 멤버들의 캐리커처와 그림판 일러스트를 영상에 활용해 팬들과 함께 뮤직비디오를 완성했으며, 이를 통해 팬들과의 특별한 협업을 선보였다.앞서 누에라는 팬들과 운동회를 열고 다양한 프로그램을 함께했다. 멤버들은 팬들과 한 팀을 이뤄 경기에 참여했으며, 이후에는 인근 식당으로 자리를 옮겨 뒤풀이를 진행했다. 누에라는 팬들을 위해 직접 고기를 굽고 음식을 서빙하는 등 가까이에서 소통하는 시간을 가졌다.또한 누에라는 '퇴근요정 이벤트'를 진행하며 팬들과 만났다. 지난 2월 데뷔 1주년 기념 미니 팬미팅을 마친 뒤 팬들을 인근 지하철역까지 직접 배웅하며 마지막까지 함께하는 시간을 보냈다.한편 누에라는 지난 27일 네 번째 미니앨범 '.exe' 발매 이후 음악방송과 온·오프라인 콘텐츠를 통해 활동을 이어가고 있다. '.exe'는 좋아하는 사람에게 망설임 없이 다가가는 고백 과정을 담은 앨범으로, 누에라의 한층 넓어진 음악적 색깔을 엿볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr