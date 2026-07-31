'메이드 인 코리아' 시즌1과 시즌2를 잇는 프리퀄 웹툰이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(감독 우민호)가 공개를 앞두고 시즌1과 시즌2를 잇는 스페셜 프리퀄 웹툰을 선보였다. 본편에서 다뤄지지 않은 9년의 공백을 담아 시즌2의 서사를 확장한다. 웹툰은 카카오페이지에서 총 3화 전편을 감상할 수 있다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.이번에 공개된 스페셜 프리퀄 웹툰에는 시즌1과 시즌2 사이 비어 있던 9년의 시간을 담아냈다. 위험한 이중생활을 이어오던 백기태(현빈 분)가 권력의 중심으로 향하게 되는 과정을 중심으로, 시즌1과 시즌2에서 미처 다루지 않았던 주요 인물들의 변화와 관계의 흐름까지 그려내며 본편의 이야기를 한층 풍성하게 만든다.시즌2에서 더욱 긴밀해진 백기태와 천석중(정성일 분)의 관계가 어떤 계기로 형성됐는지 확인할 수 있어 시즌2에 대한 궁금증을 높인다. 시즌2를 앞두고 캐릭터들의 서사와 감정선을 보다 입체적으로 이해할 수 있는 연결고리 역할을 할 것으로 기대된다.이번 프리퀄 웹툰에는 내년 디즈니+ 오리지널 시리즈 공개를 앞둔 '내가 죄인이오'의 원작 웹툰을 그린 이무기 작가가 참여했다.현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등이 출연하는 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9월 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr