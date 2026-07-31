사진제공=뮤직팜엔터테인먼트

가수 존박의 단독 콘서트 온라인 티켓 예매가 31일 금요일 오후 6시 시작된다.이번 단독 공연 'BREAK!'는 오는 9월 11일부터 13일까지 사흘간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 개최된다.존박이 단독 무대를 선보이는 건 지난해 12월 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 열린 '꿈처럼' 이후 약 9개월 만이다. 당시 공연은 예매 개시와 동시에 전석 매진을 기록했다. 해당 무대에서 존박은 별도의 특수효과나 대형 LED 스크린, 게스트 출연 없이 풀 밴드 연주와 보컬만으로 120분을 채웠고 관객들의 떼창을 이끌어냈다.앞서 존박은 지난 23일 직접 프로듀싱한 자작 싱글 '여름은 돌아와'를 발표했다. 이 곡은 아날로그 요소와 레트로 펑키 사운드를 결합한 음악이다.한편, 존박은 지난 30일 공개된 초록우산의 유튜브 콘텐츠 '방과 후 음악시간'에 일일 교사로 참여했다. 그는 음악가를 꿈꾸는 고등학생들을 대상으로 보컬 지도와 진로 상담을 진행했으며, 오디션 경험과 무대 노하우를 전달했다. 해당 에피소드는 초록우산 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr