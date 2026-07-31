배우 공효진이 정준원, 이상이와 콘텐츠 촬영에 임하고 있다. / 사진=공효진 SNS

배우 공효진이 남자 배우들에게도 밀리지 않는 압도적인 피지컬을 보였다.공효진은 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 공효진이 방영을 앞두고 있는 MBC 드라마 '유부녀 킬러' 관련 콘텐츠 촬영을 진행하고 있는 모습. 특히 172cm 공효진은 단화 착용에도 176cm 정준원, 183cm 이상이와 기럭지에서 큰 차이를 보이지 않아 눈길을 끌었다.한편 공효진은 오는 31일 방송되는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 유보나 역을 맡는다. 동명의 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정의 균형을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 그린다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr