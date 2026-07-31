배우 연정훈이 미국 유학 시절과 배우 데뷔 비화를 공개한다. /사진=텐아시아DB

배우 연정훈이 미국 유학 시절과 배우 데뷔 비화를 공개한다. /사진제공=MBN, 채널S

배우 연정훈이 미국 유학 시절과 배우 데뷔 비화를 공개한다.31일 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 '먹친구'로 출연한 연정훈이 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 함께 인천의 42년 전통 분식집을 찾아 다양한 이야기를 나눈다.전현무는 "지금 가는 식당은 매일 직접 만드는 군만두가 킥인 집"이라며 두 사람을 안내한다. 골목 끝에 자리한 분식집을 본 곽튜브는 "식당 낭만 미쳤다!"며 반가워하고, 세 사람은 군만두와 쫄면, 돈가스를 맛보며 학창 시절 추억을 떠올린다.이야기를 나누던 중 연정훈은 과거 사진을 꺼내 보이며 "미국에 살다가 방학 때 한국 잠깐 들어와서 찍은 사진"이라고 설명한다. 이를 본 전현무는 "전형적인 미국 유학파 얼굴이네!"라고 반응해 웃음을 자아낸다.전현무는 "왜 안 늙어?"라며 연정훈의 동안 비결을 묻는다. 또 자신의 어린 시절 사진 세 장을 보여주며 시대순으로 맞혀보라고 하자, 연정훈은 "입시보다 어렵다"며 난감해한다. 이어 초등학생 시절 사진을 가리키며 "이게 초등학생이라고? 체육 선생님처럼 생겼는데?"라고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.이후 세 사람은 어린 시절 꿈에 대한 이야기를 이어간다. 전현무가 "자동차 디자이너가 꿈이었다고 들었다"고 묻자, 연정훈은 "어릴 때부터 자동차를 좋아했다. 연기는 친구 따라 강남 간 케이스다. 그 당시 아버지가 여의도에서 연기학원을 하셨는데, 친구 따라갔다가 (연예기획사에) 캐스팅됐다"고 데뷔 과정을 전한다.그러면서 "아버지가 (연기자의 길을) 많이 반대하셨다"고 고백해 모두를 놀라게 한다. 이에 곽튜브가 "자녀가 연기를 하겠다고 하면 어떨 것 같냐"고 묻자, 연정훈은 "우리 아내는 반대라고 하더라"고 답해 아내 한가인의 생각도 함께 전한다.연정훈이 들려주는 데뷔 비화와 가족 이야기는 31일 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr