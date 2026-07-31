정호영 셰프가 한국에서 취득한 일식 조리 자격증이 없다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

정호영 셰프가 한국에서 취득한 일식 조리 자격증이 없다고 밝혔다. / 사진='아침마당' 방송 화면 캡쳐

일식 셰프 정호영이 한국에서 취득한 일식 조리 자격증이 없다는 사실이 밝혀졌다.31일 방송된 KBS 교양 '아침마당-퀴즈쇼! 천만다행'에는 정호영 셰프를 비롯해 강레오, 정지선, 김도윤 셰프가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.퀴즈 중에 "정호영에겐 일식 조리사 자격증이 없다"는 문제가 나왔다. 강레오 셰프는 'O'를 들어 정답을 맞혔다. 그는 "원래 알고 있었다"며 덤덤한 반응을 보였다.정호영 셰프는 자신이 "무자격자"라고 언급했다. 그는 "일본 유학할 때 일본에서 취득한 자격증은 있지만 한국에서는 바빠서 시간이 안 됐다"고 설명했다.반면 한국에서 한식과 양식 조리 자격증은 취득한 것으로 알려져 의아함을 안겼다. 정호영은 "취업 전 한식과 양식 자격증은 땄다"며 "일을 시작하니까 바빠서 일식 자격증은 따기 힘들더라"고 해명해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr