원어스 / 사진 제공=비웨이브

원어스 월드투어 포스터 / 사진 제공=비웨이브

그룹 원어스(ONEUS)가 새 소속사 이적 후 첫 월드투어를 연다.원어스는 지난 30일 공식 SNS를 통해 '2026 ONEUS WORLD TOUR 'FULL MOON''의 1차 포스터를 공개하며 투어 개최를 알렸다.포스터에 따르면 투어는 오는 10월 24~25일 서울 공연으로 막을 올린다. 이후 남미와 유럽, 북미, 아시아 등 여러 지역을 순회하며 현지 팬들과 만날 예정이다.원어스는 RBW와의 전속계약을 마친 뒤 비웨이브 엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 소속사를 옮긴 후에도 활발히 활동 중인 이들은 올해 서울과 일본, 홍콩에서 팬콘을 개최하며 팬들과 소통을 이어왔다. 이번 월드투어는 지난해에 이어 다시 진행되는 글로벌 투어이자, 소속사 이적 후 처음 선보이는 월드투어라는 점에서 의미를 더한다.원어스는 그동안 독자적인 세계관을 바탕으로 음악과 퍼포먼스를 선보이며 활동해 왔다. 다양한 무대로 국내외 팬들과 꾸준히 만난 이들은 이번 월드투어를 통해 활동 영역을 넓힐 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr