배우 안은진이 춤 실력을 뽐내고 있다. / 사진=안은진 SNS
배우 안은진이 춤 실력을 뽐내고 있다. / 사진=안은진 SNS
배우 안은진이 깜찍한 춤 실력을 보였다.

안은진은 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "어디서나 당당하게 걷기"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 안은진이 그룹 리센느가 최근 리메이크한 그룹 카라의 곡 '프리티 걸'에 맞춰 안무를 선보이고 있는 모습. 특히 그는 주변의 웃음에도 아랑곳하지 않고 안무를 끝까지 마무리해 보는 이들의 미소를 자아냈다.
배우 안은진이 춤 실력을 뽐내고 있다. / 사진=안은진 SNS
배우 안은진이 춤 실력을 뽐내고 있다. / 사진=안은진 SNS
안은진은 한국예술종합학교 연기과 10학번이다. 배우 이상이, 김고은, 박소담, 김성철, 이유영 등이 동기다.

한편 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 작품은 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다룬다. 안은진은 해당 작품에서 영화감독 '이미도' 역으로 분할 예정이다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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