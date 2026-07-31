배우 안은진이 춤 실력을 뽐내고 있다. / 사진=안은진 SNS

배우 안은진이 춤 실력을 뽐내고 있다. / 사진=안은진 SNS

배우 안은진이 깜찍한 춤 실력을 보였다.안은진은 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "어디서나 당당하게 걷기"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 안은진이 그룹 리센느가 최근 리메이크한 그룹 카라의 곡 '프리티 걸'에 맞춰 안무를 선보이고 있는 모습. 특히 그는 주변의 웃음에도 아랑곳하지 않고 안무를 끝까지 마무리해 보는 이들의 미소를 자아냈다.안은진은 한국예술종합학교 연기과 10학번이다. 배우 이상이, 김고은, 박소담, 김성철, 이유영 등이 동기다.한편 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 작품은 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다룬다. 안은진은 해당 작품에서 영화감독 '이미도' 역으로 분할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr