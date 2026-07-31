가수 지드래곤, 일본 모델 겸 배우 미즈하라 키코/사진=텐아시아 DB, SNS 갈무리

그룹 빅뱅 지드래곤이 일본 모델 겸 배우 미즈하라 키코의 과거 모습이 담긴 소셜미디어 게시물에 '좋아요'를 눌렀다.최근 한 SNS 계정에는 '그 시절 우리가 좋아했던 미즈하라 키코'라는 제목과 함께 그의 옛 사진들이 올라왔다. 지드래곤은 자신의 공식 계정을 통해 해당 게시물에 '좋아요'를 남겼다.지드래곤과 미즈하라 키코는 2010년부터 수차례 열애설이 제기됐던 바 있다. 당시 양측은 공식 입장을 내놓지 않았지만, 사석에서 함께 있는 모습이 지속적으로 목격됐다.이를 두고 온라인에서는 재회 가능성을 언급하는 시각과 함께, 단순한 습관성 반응 아니냐는 의견이 교차하고 있다. 지드래곤은 평소 SNS에서 수시로 '좋아요'를 누르는 것으로 알려져 있다. 그는 과거 한 웹예능에 출연해 "팬들이 좋아해서 특별한 기준 없이 시간이 날 때마다 누른다"고 말했다.한편, 빅뱅은 데뷔일인 8월 19일 여의도 한강공원 물빛무대에서 팬 이벤트를 연다. 이어 21일 고양종합운동장에서 데뷔 20주년 월드투어 첫 공연을 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr