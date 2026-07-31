캣츠아이 / 사진=하이브-게펜레코드

하이브-게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 새 EP 'WILD(와일드)'의 콘셉트 포토와 트랙리스트를 공개했다.캣츠아이는 31일(한국시간) 공식 SNS를 통해 세 번째 EP 'WILD'의 콘셉트 포토와 수록곡 정보를 선보였다.'Wild Heart(와일드 하트)'라는 이름의 콘셉트 포토에는 강렬한 스타일링으로 변신한 멤버들의 모습이 담겼다. 짙은 아이 메이크업과 푸른색·금색·붉은색 컬러 렌즈, 멀티컬러 헤어, 블루와 블랙 계열 립 메이크업을 활용해 독특한 분위기를 연출했다.스타일링도 눈길을 끈다. 그간 파격적인 스타일링으로 화제가 됐던 캣츠아이는 이번에도 파격적인 시도를 했다. 스터드와 망사, 코르셋, 레이스 등을 활용한 스타일링으로 각 멤버의 개성을 표현하면서도 통일감을 더했다. 멤버들은 카메라를 정면으로 응시하며 차분한 표정을 유지했고, 변화된 비주얼을 통해 새 앨범의 분위기를 예고했다.이날 공개된 트랙리스트에 따르면 'WILD'에는 선공개곡 'PINKY UP'과 'Animal'을 비롯해 신곡 'Hootie Frutti', 'Bel Air', 'That Way' 등 총 5곡이 수록된다. 미국에서는 대형 유통업체 타깃(Target) 독점반으로, 그 외 국가에서는 해외 유통사 익스클루시브반으로 발매되며, 해당 음반에는 멤버 라라가 작사·작곡에 참여한 보너스 트랙 'Unloveu'도 포함된다.캣츠아이의 세 번째 EP 'WILD'는 다음 달 14일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr