박서진이 '살림남'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

박서진이 '살림남'에 출연한다. / 사진제공=KBS

트로트 가수 박서진, 신승태, 안성훈, 재하가 농활을 떠나 인삼을 차지하기 위해 자존심 싸움을 벌인다.다음 달 1일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 트로트 농활단 박서진, 신승태, 안성훈, 재하의 농활기 2탄이 공개된다.이날 네 사람은 포도밭 작업을 마친 뒤 또 다른 농촌 일손을 돕기 위해 축사로 향한다. 그러나 축사에 들어서자마자 강한 냄새에 모두가 당황한다. 안성훈은 인상을 찌푸리고, 재하는 헛구역질한다. 박서진은 "코 실리콘이 녹을 것 같은 느낌"이라고 말해 웃음을 자아낸다.그러나 강한 냄새는 시작에 불과했다. 축사 주인은 네 사람에게 겹겹이 쌓인 소똥을 직접 치워야 한다고 설명하고, 이를 들은 멤버들은 당황한 기색을 감추지 못한다. 작업이 시작되자 예상보다 높은 노동 강도에 비명과 탄식이 이어진다. 트로트 농활단이 무사히 축사 작업을 마칠 수 있을지 주목된다.끝없는 농활 끝에 트로트 강자들의 자존심을 건 승부가 펼쳐진다. 마을 주민들이 마련한 한 상을 함께한 네 사람은 강화도 특산품인 인삼을 걸고 노래 대결에 나선다. 박서진과 안성훈은 트로트 오디션 우승자, 재하는 준우승, 신승태는 4위에 오른 실력자인 만큼 치열한 대결을 펼친다. 네 사람은 인삼을 차지하기 위해 숨겨둔 비장의 무기와 퍼포먼스를 선보이며 승부욕을 불태운다. 주민들의 선택을 받을 최종 승자가 누가 될지 관심이 쏠린다.'살림남'은 8월 1일 오후 10시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr