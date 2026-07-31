그룹 보이넥스트도어의 'KNOCK ON Vol.2' IN BUSAN 포스터./ 사진제공=KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 부산에서 첫 단독 콘서트를 연다.보이넥스트도어는 31일부터 8월 2일까지 사흘간 부산 사직실내체육관에서 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BUSAN'을 개최한다. 이번 공연은 부산에서 처음 여는 단독 콘서트로, 3회 공연 모두 매진됐다.공연을 앞두고 멤버들은 소속사 KOZ엔터테인먼트를 통해 "어린 시절 추억이 있는 곳에서 공연하게 돼 뜻깊다"며 "부산에서 처음 여는 단독 콘서트인 만큼 원도어(ONEDOOR)와 좋은 추억을 만들고 싶다"고 밝혔다.부산 공연을 마친 보이넥스트도어는 가나가와, 오사카, 나가노 등 일본 6개 도시를 찾는다. 이후 댈러스, 시카고, 뉴욕, 토론토, 밴쿠버를 비롯해 자카르타, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩 등에서 투어를 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr