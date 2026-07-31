가수 던의 디지털 싱글 'Too Much' 티저 이미지./ 사진=던 인스타그램 캡쳐

가수 던(DAWN)이 약 3년 만에 신곡을 발표한다.던은 오는 8월 7일 오후 1시 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 새 디지털 싱글 'Too Much'(투 머치)를 발매한다. 2023년 9월 발표한 두 번째 EP 'Narcissus'(나르시스) 이후 약 3년 만의 신보다.'Too Much'는 얼터너티브 R&B 장르의 곡이다. 던은 공백기 동안 뮤직비디오 연출과 사진 작업 등 다양한 창작 활동을 이어왔다.컴백에 앞서 지난 30일에는 개인 SNS를 통해 티저 포토를 공개했다. 흑백 콘셉트로 촬영된 이미지에는 클래식한 스타일링의 던과 함께 또 다른 인물이 등장해 신곡의 콘셉트에 대한 궁금증을 더했다.던은 2019년 솔로 싱글 'MONEY'를 시작으로 EP '던디리던', 'Narcissus', 싱글 'Stupid Cool', '빛이 나는 너에게' 등을 발표했다.신곡 'Too Much'는 오는 8월 7일 오후 1시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr