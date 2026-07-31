가수 겸 배우 티파니 영/사진제공=퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)

가수 겸 배우 티파니 영(Tiffany Young)이 첫 번째 솔로 정규앨범 'Edge Of Calm' 발매를 앞두고 트랙리스트와 앨범 패키지 디자인을 공개했다. 티파니 영은 지난 30일 오후 공식 SNS를 통해 관련 이미지를 게재했다.이번 앨범에는 더블 타이틀곡 'Edge Of Calm'과 'Lips Together(feat.미연 (MIYEON))'를 비롯해 'Codes', 'Drip Drop', 'Halfway Honest', 'Moment', 'Lovers (feat. JUNNY)', 'Summer's Not Over'의 원곡과 한국어 버전, 'Moonlit Rain'까지 총 11곡이 실린다.타이틀곡 'Lips Together'에는 그룹 아이들(i-dle) 미연이 피처링으로 참여했다. 수록곡 'Lovers'에는 아이유, 엑소, NCT 등과 작업한 프로듀서 출신 싱어송라이터 주니(JUNNY)가 피처링에 이름을 올렸다.함께 공개된 앨범 패키지는 'Edge'와 'Calm' 두 가지 버전으로 제작됐다. 에메랄드 그린 색상을 메인으로 한 'Edge' 버전에는 검은색 드레스를 입은 티파니 영의 전신 착장이 담겼다. 블루와 화이트 톤으로 연출한 'Calm' 버전은 얼굴을 클로즈업한 사진을 활용했다. 각 버전은 콘셉트에 맞춘 앨범 커버와 포토북, 포스터 등으로 구성됐다.티파니 영의 첫 솔로 정규앨범 'Edge Of Calm'은 오는 8월 20일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 발매된다. 현재 각종 온라인 음반 판매처에서 예약 판매를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr