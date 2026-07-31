BTS 제이홉, 서울대 공대생 느낌나네…안경으로 지적미 추가

방탄소년단(BTS) 제이홉이 안경 하나만으로도 색다른 매력을 뽐냈다.제이홉은 최근 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 근황이 담긴 셀카를 공개했다.사진 속 제이홉은 화이트 셔츠를 단정하게 차려입고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 여기에 두꺼운 블랙 뿔테 안경을 매치해 평소 무대 위 카리스마와는 또 다른 차분하고 지적인 분위기를 연출했다.특히 꾸미지 않은 헤어스타일과 미니멀한 스타일링이 오히려 제이홉의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다. 무표정으로 카메라를 응시하는 모습에서는 세련된 도시 남성의 분위기가 물씬 풍겼고, 안경이 더해지며 마치 캠퍼스 선배를 떠올리게 하는 '훈훈한 지성미'까지 완성됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr