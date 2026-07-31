류준열이 '들쥐'에 출연한다. / 사진제공=넷플릭스

'들쥐' 티저 포스터가 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'들쥐' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '들쥐'가 오는 8월 28일 공개를 확정하고 티저 포스터와 티저 예고편을 공개했다. 류준열, 설경구, 이규형이 정체불명의 존재 '들쥐'를 쫓는 추적 스릴러를 선보인다. 한국 전통 설화 '손톱 먹은 들쥐'를 모티브로 한 작품이다.'들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름과 얼굴, 인생까지 모두 빼앗긴 소설가 문재와 잃어버린 돈을 되찾으려는 사채업자 노자, 사건을 추적하는 형사 순용이 '들쥐'의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 추적 스릴러다. '탄금', '종이의 집: 공동경제구역', '손 the guest', '보이스' 등을 연출한 김홍선 감독과 '모범가족', '특수사건전담반 TEN'을 집필한 이재곤 작가가 의기투합했다.공개된 티저 포스터에는 심각한 표정으로 정면을 응시하는 문재(류준열 분)의 얼굴 뒤로 또 다른 얼굴이 어둠 속에 드러나 긴장감을 자아낸다. 흩뿌려진 검은 잉크 사이로 형상화된 '들쥐'와 "증명하지 못하면 내가 가짜가 된다"는 문구는 진짜와 가짜의 경계에 선 문재의 운명을 암시한다.함께 공개된 티저 예고편은 은둔 생활을 이어가던 소설가 문재가 자신의 삶을 송두리째 빼앗기면서 시작된다. 모바일 뱅킹 지문 인증이 실패하고 창문이 깨지는 순간, 문재는 오랜 시간 자신을 노려온 '들쥐'의 존재를 알게 된다.세상 밖으로 나온 문재는 자신을 알아보는 사람이 아무도 없다는 사실을 마주한다. 여기에 사채업자 노자(설경구 분)가 "이거는 네가 너를 찾아야 되는 개같은 게임이야"라고 말하며 그의 추적에 합류한다. 형사 순용(이규형 분)까지 사건을 파헤치기 시작하면서 육탄전과 카 액션을 넘나드는 추격전이 펼쳐진다. 영상 말미 "내가 누구게? 궁금하지?"라는 '들쥐'의 음성은 정체를 알 수 없는 존재를 둘러싼 미스터리를 더욱 증폭시킨다.'들쥐'는 오는 8월 28일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr