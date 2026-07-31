김규원이 '전지적 참견 시점'에서 남다른 먹방 일상을 공개한다./사진제공=MBC

김규원이 '전지적 참견 시점'에서 남다른 먹방 일상을 공개한다./사진제공=MBC

'SNL 코리아'에서 '남자 이수지'라는 별명을 얻으며 주목받은 코미디언 김규원이 '전지적 참견 시점'에서 남다른 먹방 일상을 공개한다.8월 1일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 김규원의 '먹잘알' 면모와 이동 시간을 100% 활용하는 일상이 그려진다.장거리 스케줄이 잦은 김규원은 차량을 자신만의 아지트처럼 꾸며 눈길을 끈다. 차량용 아이스박스와 서큘레이터, 니트릴 장갑 등 예상 밖의 물건들이 차 안을 가득 채우며 참견인들의 궁금증을 자아낸다.김규원만의 독특한 '먹 철학'도 공개된다. 그는 이동하는 차 안에서 즉석 카페를 열어 매니저 취향에 맞춘 헤이즐넛 커피와 '아샷추'를 직접 만든다. 이어 빵을 먹으며 종류별로 어울리는 팁을 소개하는가 하면, 음식물이 옷에 튀는 것을 막기 위한 페이스 커버와 깔끔한 식사를 위한 니트릴 장갑까지 활용하며 자신만의 식사 노하우를 선보인다. 이를 지켜본 이영자는 연신 감탄하며 김규원을 '영자 키즈'로 인정했다는 후문이다.김규원의 먹방과 일상은 8월 1일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr