사진 = 에픽하이 공식 유튜브 채널 ‘EPIKASE’

사진=타블로 인스타그램

그룹 에픽하이가 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 출연진과 만났다.에픽하이는 지난 30일 공식 유튜브 채널 EPIKASE(에픽카세)에 '스파이더맨이 점메추 해줌 ft. 톰 홀랜드, 젠데이아, 제이콥 배덜런' 편을 올렸다.영상에는 에픽하이가 런던에서 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 배우 톰 홀랜드, 젠데이아, 제이콥 배덜런을 만나 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 제이콥 배덜런은 2019년 아시아 프레스 투어 당시 타블로를 만났던 일을 언급했다. 타블로도 이를 기억하며 반갑게 인사했다.인터뷰에 앞서 양 팀은 3대3 우정 테스트 게임을 진행했다. 에픽하이는 사전에 답을 맞춰둔 덕분에 호흡을 맞췄고, 반면 아무런 준비 없이 게임에 참여한 배우들은 서로 다른 답을 내놓으며 웃음을 자아냈다.이어진 대화에서는 한국 음식이 화제로 올랐다. 한국에서 먹어본 음식에 대한 질문에 톰 홀랜드는 배우 제이크 질렌할과 함께 시장을 방문했던 경험을 소개하며 "우유 같은 음료를 마셨다"고 말했다. 이에 에픽하이는 막걸리였을 것이라고 추측하며 이야기를 이어갔다. 젠데이아는 한국 음식 추천을 요청했고, 제이콥 배덜런은 산낙지를 언급해 눈길을 끌었다.에픽하이는 런던 출신인 톰 홀랜드에게 점심 메뉴 추천도 부탁했다. 톰 홀랜드는 평소 즐겨 찾는 식당을 소개하며 자신이 만든 논알코올 맥주 브랜드도 함께 즐길 수 있다고 말했다. 인터뷰를 마친 뒤 단체 사진을 촬영한 에픽하이는 "식사 비용은 톰 앞으로 달아두겠다"고 농담을 건네며 화기애애한 분위기를 이어갔다.또한 에픽하이는 영화 설정과 연결된 질문도 던졌다. '아무도 자신을 알아보지 못한다면 24시간 동안 무엇을 하고 싶냐'는 질문을 통해 배우들의 생각을 끌어내며 작품과 관련한 대화를 이어갔다.영상 말미에는 에픽하이가 톰 홀랜드가 추천한 식당을 직접 찾아 인터뷰 후기를 전했다. 이어 슈퍼히어로가 된다면 어떤 능력을 갖고 싶은지에 대한 이야기를 나누며 에피소드를 마무리했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr