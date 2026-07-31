사진제공=올마이애닉도츠

싱어송라이터이자 배우 에릭남이 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속 계약을 체결했다.에릭남은 올해 3월 3일 디지털 싱글 'How the Fire Started'와 6월 5일 'Miss Me More'를 차례로 발표했다. 이어 지난 29일 개인 SNS를 통해 신곡 'Someday' 음원 일부를 공개하며 8월 7일 앨범 발매를 확정했다. 오는 10월 2일에는 정규 4집 'Confessions of a Lonely Heart'를 선보일 예정이다.해외 공연 일정도 앞두고 있다. 에릭남은 8월 10일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 'Grammy Museum Spotlight' 무대에 오른다.방송 및 영화 분야 활동도 병행하고 있다. 에릭남은 미국 피콕(Peacock) 채널의 서바이벌 프로그램 'The Traitors' 시즌 4에서 최종 3위에 올랐다. 해당 프로그램은 시리즈 자체 최고 시청률을 기록했으며 2026년 에미상(Emmy Awards) 6개 부문 후보에 지명됐다.애니메이션 영화 'Avatar Aang: The Last Airbender'에서는 스티븐 연, 데이브 바티스타와 함께 목소리 연기에 참여했다. 이 작품은 지난 7월 24일 샌디에이고 코믹콘에서 처음 공개된 뒤 25일부터 파라마운트 플러스를 통해 방영 중이다.또한 2027년 2월 개봉 예정인 파라마운트 픽처스와 하이브 아메리카 공동 제작 영화 'K-Pop: The Debut' 출연을 확정했다. 해당 작품에는 배우 강소라, 유지태, 유지영, 성준 등이 함께 출연한다.올마이애닉도츠는 크리에이티브 디렉터 이해인 CCO와 전 워너뮤직코리아 이사 김제이 CEO가 공동 설립한 기획사다. 버추얼 걸그룹 OWIS(오위스)를 론칭한 바 있으며, Mnet '스트릿 우먼 파이터2' 출신 오드리와 신예 싱어송라이터 대니(DANY)를 영입해 각각 신인 걸그룹과 보이그룹 데뷔를 추진하고 있다.한편 에릭남의 새 싱글 'Someday'는 오는 8월 7일 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr