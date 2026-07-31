미자, 살이 좀 올랐나…볼살은 통통한데 드레스는 잘 들어가네

방송인 미자가 살짝 살이 오른듯 한층 건강해 보이는 근황을 공개했다.미자는 자신의 SNS를 통해 "오늘 마지막 의상"이라는 짧은 글과 함께 거울 셀카를 게재했다.공개된 사진 속 미자는 화이트 컬러의 비즈 장식 드레스를 입고 밝은 미소를 짓고 있다. 은은한 스팽글 디테일이 더해진 드레스는 단아하면서도 우아한 분위기를 자아냈고, 목선을 따라 촘촘하게 장식된 진주 디자인이 고급스러운 포인트를 더했다.무엇보다 눈길을 끈 것은 한층 생기 있어 보이는 비주얼이다. 이전보다 얼굴에 자연스러운 볼륨감이 더해지면서 건강미가 느껴졌고, 환한 피부와 편안한 미소가 어우러져 한층 밝은 인상을 완성했다. 과하지 않은 메이크업 역시 미자의 단아한 매력을 더욱 돋보이게 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr