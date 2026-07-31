배우 김민하가 부산국제영화제 개막식 사회자로 선정됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 김민하가 제31회 부산국제영화제 개막식 단독 사회자로 나선다. 지난해 경쟁 부문을 신설한 부산국제영화제는 김민하와 함께 올해 영화 축제의 막을 올린다.부산국제영화제는 "오는 10월 6일부터 10월 15일까지 열흘간 개최되는 제31회 부산국제영화제 개막식 사회자로 배우 김민하가 단독 선정됐다"고 밝혔다.김민하는 2016년 데뷔 이후 영화와 드라마를 오가며 활동해왔다. 특히 애플TV+ 시리즈 '파친코'에서 젊은 선자 역을 맡아 시대의 격랑 속에서도 강인하게 살아가는 인물을 섬세하게 그려내며 국내외의 주목을 받았다. 이 작품으로 2022 아시안아메리칸어워즈 TV 부문 신인상을 수상했다.이후 '조명가게', '내가 죽기 일주일 전', '태풍상사', 영화 '하나 코리아' 등에 출연하며 활동을 이어왔다. 2025 서울드라마어워즈 국제경쟁부문 여자연기자상, 2025 청룡시리즈어워즈 신인여우상, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 여자배우상(라이징스타) 등을 받으며 배우로서 입지를 다졌다.부산국제영화제 측은 "작품마다 인물의 내면을 깊이 있게 표현해온 김민하의 행보에 주목했다"며 "진중하면서도 당찬 매력으로 개막식을 안정감 있게 이끌 것으로 기대한다"고 선정 이유를 밝혔다.김민하는 최근 '뼈말라' 몸매로 화제를 모으기도 했다. 김민하가 체중을 감량한 것은 작품 속 역할 때문인 것으로 알려졌다.제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr