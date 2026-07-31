여친 류다인이 찍어줬나… ♥이채민, 핫플에서 남친짤 제대로 완성

배우 이채민이 한강을 배경으로 한 감성 가득한 근황을 공개하며 '남친짤'의 정석을 완성했다.이채민은 최근 자신의 SNS에 구름 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이채민은 화이트 셔츠에 블랙 팬츠를 매치한 심플한 스타일링으로 한강 난간에 기대 포즈를 취하고 있다. 노을이 내려앉은 하늘을 배경으로 머리를 쓸어 올리는 자연스러운 모습은 마치 연인 류다인이 찍어준 듯한 분위기를 자아낸다.특히 꾸민 듯 꾸미지 않은 시선 처리와 편안한 포즈는 일상 속 한 장면을 담아낸 '남친짤'을 연상케 한다. 한강과 노을, 그리고 이채민의 훈훈한 비주얼이 어우러지며 화보 같은 감성을 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr