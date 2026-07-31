제로베이스원 / 사진 제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본 EP 2집 발매를 앞두고 새 재킷 이미지를 공개했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 31일 공식 SNS를 통해 일본 EP 2집 '회귀러브(回帰LOVE)'의 재킷 커버를 선보였다.공개된 이미지에는 열차 좌석에 나란히 앉아 있는 멤버들의 모습이 담겼다. 여기에 '너를 만난 그날, 내 존재에 의미가 생겼다'는 의미의 일본어 문구가 함께 공개돼 신보가 담고 있을 메시지에 관심을 모았다.제로베이스원은 최근 다양한 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 분위기를 이어가고 있다. 앞서 공개된 콘셉트 포토에서는 여름을 배경으로 한 청춘 감성을 표현했으며, 자연스러운 분위기 속 멤버들의 비주얼을 담아냈다.'회귀러브'는 제로베이스원이 약 10개월 만에 선보이는 일본 신보다. 타이틀곡 '이그지스텐스(イグジステンス)'를 비롯해 '아프로디테(Aphrodite)', '톱 5(TOP 5)' 일본어 버전 등 총 세 곡이 수록된다. 앨범은 '너에게로 돌아간다(circling back to you)'를 테마로 구성됐다.앞서 제로베이스원은 일본 스페셜 EP '아이코닉(ICONIK)'을 발매하며 현지 활동을 이어왔다. 이번 신보를 통해 일본에서의 활동을 재개하는 만큼 어떤 반응을 얻을지 관심이 쏠린다. 제로베이스원의 일본 EP 2집 '회귀러브'는 오는 8월 19일 0시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.한편, 최근 제로베이스원 멤버 김지웅은 배우 활동을 재개하며 팀 활동 일부에 불참한다고 밝혔다. 김지웅 소속사 네스트매니지먼트는 지난 28일 "부득이하게 당분간 제로베이스원의 일부 스케줄 참석 여부에 변동이 있을 수 있으며, 향후에도 유사한 사유로 이와 같은 상황이 발생할 수 있는 점 이해 부탁드린다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr