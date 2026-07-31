구성환, 김신영, 이선민이 뭉친다./사진제공=MBC

구성환, 김신영, 이선민이 뭉친다./사진제공=MBC

박나래, 이장우가 빠진 '팜유라인'을 이을 ‘먹잘알’ 구성환, 김신영, 이선민이 드디어 모인다.31일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 구성환과 김신영, 이선민의 만남이 공개된다.구성환과 이선민은 초복을 맞아 몸보신을 위한 본격적인 요리 준비에 나선다. 이선민은 구성환의 앞치마까지 입고 무지개 회원 중 처음으로 그의 주방에 일일 요리 보조로 입성한다. 그는 “영광입니다, 형님!”을 외치며 여전히 빛을 발하는 주방의 모습에 감탄한다.현관 밖에서 노크 소리가 들리자 구성환은 “내 동생 ‘영이’가 왔다!”라며 달려 나간다. ‘영이’의 정체는 김신영. 김신영은 거대한 보따리를 들고 거친 숨을 내쉬며 구성환의 집에 들어선다.구성환과 이선민을 만나기 위해 외출을 감행한 유명한 ‘집순이’인 김신영은 커다란 짐을 들고 5층 계단을 오른 모습으로 놀라움을 자아낸다. 공개된 사진 속 계단을 등반하고 만신창이가 된 김신영의 모습과 보따리에 시선이 쏠린 구성환, 이선민의 모습이 눈길을 끈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr