연정훈과 한가인기 공식 석상에서 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'전현무계획4'에서 연정훈과 전현무가 결혼을 주제로 유쾌한 입담을 주고받는다./사진제공=MBN, 채널S

'전현무계획4'에서 연정훈과 전현무가 결혼을 주제로 유쾌한 입담을 주고받는다.31일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈), 연정훈이 인천의 한 민어 노포를 찾아 제철 자연산 민어를 맛보며 결혼과 일상을 둘러싼 이야기를 나눈다.식당으로 이동하던 차 안에서 전현무는 연정훈에게 "왜 그렇게 빨리 결혼했냐"고 묻는다. 연정훈은 28세에 당시 24세였던 한가인과 결혼한 이유를 솔직하게 털어놓고, 이를 들은 전현무는 예상 밖 반응으로 웃음을 안긴다.1961년부터 자리를 지켜온 민어 전문점에 도착한 세 사람은 민어회와 민어전, 민어 매운탕을 맛본다. 처음 접한 민어 부레회를 먹은 연정훈은 "이게 불회라고요?"라고 말실수를 한 데 이어 "물에 뜨겠다"는 엉뚱한 맛 표현으로 현장을 웃음바다로 만든다.식사 도중 대화는 다시 결혼 이야기로 이어진다. 곽튜브가 "한 살 차인데 현무 형 보면 궁금하지 않냐"고 묻자, 연정훈은 "(전현무는) 인생을 즐기고 있으니까"라고 답한다.이에 전현무는 "그럼 본인은 못 즐기고 있습니까? 내가 부러운지?"라고 되묻고, 이어 "부부싸움은 하느냐"고 질문한다. 연정훈은 "남한테는 이길 수 있다. 그런데 내가 책임지겠다고 데려온 사람인데…"라며 자신의 결혼관을 전한다.전현무는 "그럼 무슨 재미로 사냐"고 다시 묻고, 연정훈은 "골프를 친다. 그런데 (아내가) 자기 맘대로 횟수를 줄였다. 원래 1년에 여섯 번이었는데 올해는 갑자기 네 번이 됐다"고 털어놓는다. 앞서 연정훈과 한가인은 2005년 결혼했고 두 자녀를 품에 안았다.이에 전현무는 "오늘 처음으로 내면의 목소리가 나왔다"고 받아쳐 웃음을 자아낸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr