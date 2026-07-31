전원주가 트레이너의 몸매에 감탄했다. / 사진='순풍 선우용여' 유튜브 캡쳐

전원주가 트레이너의 몸매에 감탄했다. / 사진='순풍 선우용여' 유튜브 캡쳐

배우 전원주와 선우용여가 보성으로 우정 여행을 떠난 가운데 30대 헬스 트레이너 등장에 기쁜 마음을 감추지 못했다. 하지만 영상을 본 뒤 네티즌들의 반응은 엇갈렸다.지난 30일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '선우용여 전원주가 몸짱남과 떠난 럭셔리 호강 여행 (영원한 우정)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. PD의 지인인 헬스 트레이너가 수발러로 등장해 시선을 끌었다.세 사람은 녹차밭으로 이동했다. 사진을 찍기 위해 앉아야 하는 상황에 트레이너는 자신의 겉옷을 벗어 깔아줬다. 전원주는 그의 행동에 감동하면서도 탄탄한 몸매에 놀라워했다. 선우용여는 "이래서 필요한 거야"라며 "저 녀석 생긴 거 봐라"라고 감탄했다.전원주는 트레이너의 가슴에 손을 올리며 "여기 봐라 멋있다"라고 말했다. 이에 트레이너는 "몸 키운 보람이 있다. 선생님한테 살면서 인정을"이라고 받아쳤다. 전원주는 "근데 여자보다 더 커"라고 언급했다.이어 트레이너는 입고 있던 나시까지 벗어 생 몸을 드러냈다. 선우용여와 전원주는 트레이너와 기념사진을 남겼다. 전원주는 "저거 보니까 가슴이 떨린다"고 고백했다.영상을 본 네티즌의 반응은 엇갈렸다. 일부 네티즌은 "성별이 바뀌었으면 큰일이다", "콘셉트라도 제작진이 과했다"라고 불편한 기색을 밝혔다. 반면 "남자가 기분 나빠한 것도 아닌데 피곤하다"라며 불편하게 보는 시각에 대한 지적도 이어졌다. 당사자가 직접 남긴 댓글도 눈길을 끌었다. 그는 "선생님들이 따뜻하게 해주시고 재밌게 해주셔서 행복한 시간이었다"며 "근육 더 키워서 가겠다"고 언급했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr