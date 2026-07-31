'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 김혜준의 미공개 스틸이 공개됐다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 김혜준의 미공개 스틸이 공개됐다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 김혜준이 쇼핑몰 대표가 돼 위기를 헤쳐나간다.31일 매니지먼트mmm은 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 쇼핑몰의 새로운 대표 지안 역을 연기하고 있는 김혜준의 1-4화 미공개 스틸을 공개했다.공개된 사진에는 지안의 극 초반 서사가 담겼다. 벗어날 수 없는 트라우마와 타인을 향한 의심, 경계 속에 불안감에 사로잡혀 일상이 무너진 지안의 모습이 담겼다. 반면 또 다른 사진에서는 우진(유현수 분)과 가까워진 뒤 마음의 안정을 되찾은 지안의 변화가 엿보인다. 평범한 일상을 되찾은 듯한 그의 표정에서는 한층 편안해진 분위기가 느껴진다.하지만 지난 4회에서 지안은 갑작스럽게 닥친 위기 속 하도를 탈출하던 중 우진을 잃었고, 죄책감과 상실감에 휩싸였다. 이번 사건을 계기로 한층 성장한 지안이 앞으로 어떤 선택을 할지 주목된다.또 죽지 않고 돌아온 삼촌 정진만(이동욱 분)과 새 쇼핑몰 대표가 된 지안의 행보에도 관심이 쏠린다. 더 이상 물러설 곳이 없는 지안이 위기를 어떻게 돌파하고 쇼핑몰 대표로 성장해 나갈지, 소중한 사람들을 지키기 위해 어떤 선택을 내릴지가 관전 포인트다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 매주 수요일 디즈니+에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr