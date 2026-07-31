배우 김지훈이 대식가임에도 날씬한 몸매를 유지하는 김혜수(55)를 보고 놀랐다고 말했다.
지난 30일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '[주의] 불륜보다 자극적인 토크의 향연!'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김혜수, 조여정, 김재철, 김지훈이 함께 식사를 하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
네 사람은 작품에 대한 이야기를 나누며 식사를 이어갔다. 이 과정에서 김지훈은 김혜수의 식사량을 언급했다. 그는 "저 깜짝 놀란 게 혜수 선배님이 진짜 많이 드신다. 너무 놀랐다"고 말했다. 이어 드라마 속 장면을 떠올리며 김혜수의 몸매를 언급했다. 그는 "드라마 보면 란제리 의상 같은 걸 입은 장면이 나오는데 배가 아예 없으시더라"며 감탄했다. 이에 김재철은 "영화 '타짜'의 정마담이 떠올랐다"고 거들었다.
김지훈은 많이 먹는데도 날씬한 몸매를 유지하는 김혜수를 보며 놀랐다고. 그는 "내가 아직 사람의 인체에 대해 더 공부를 많이 해야겠다고 생각했다"며 "내가 아는 상식 밖의 신체를 가진 분이다. 개인적으로 인상 깊었다"고 말했다. 이에 김혜수는 "연기가 인상 깊어야 하는데"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 30일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '[주의] 불륜보다 자극적인 토크의 향연!'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김혜수, 조여정, 김재철, 김지훈이 함께 식사를 하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
네 사람은 작품에 대한 이야기를 나누며 식사를 이어갔다. 이 과정에서 김지훈은 김혜수의 식사량을 언급했다. 그는 "저 깜짝 놀란 게 혜수 선배님이 진짜 많이 드신다. 너무 놀랐다"고 말했다. 이어 드라마 속 장면을 떠올리며 김혜수의 몸매를 언급했다. 그는 "드라마 보면 란제리 의상 같은 걸 입은 장면이 나오는데 배가 아예 없으시더라"며 감탄했다. 이에 김재철은 "영화 '타짜'의 정마담이 떠올랐다"고 거들었다.
김지훈은 많이 먹는데도 날씬한 몸매를 유지하는 김혜수를 보며 놀랐다고. 그는 "내가 아직 사람의 인체에 대해 더 공부를 많이 해야겠다고 생각했다"며 "내가 아는 상식 밖의 신체를 가진 분이다. 개인적으로 인상 깊었다"고 말했다. 이에 김혜수는 "연기가 인상 깊어야 하는데"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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