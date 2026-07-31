배우 김혜수가 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연했다. / 사진='피디씨 by PDC' 유튜브 영상 캡처

배우 김지훈이 김혜수의 몸매를 보고 감탄했다. / 사진='피디씨 by PDC' 유튜브 영상 캡처

배우 김지훈이 대식가임에도 날씬한 몸매를 유지하는 김혜수(55)를 보고 놀랐다고 말했다.지난 30일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '[주의] 불륜보다 자극적인 토크의 향연!'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김혜수, 조여정, 김재철, 김지훈이 함께 식사를 하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.네 사람은 작품에 대한 이야기를 나누며 식사를 이어갔다. 이 과정에서 김지훈은 김혜수의 식사량을 언급했다. 그는 "저 깜짝 놀란 게 혜수 선배님이 진짜 많이 드신다. 너무 놀랐다"고 말했다.이어 드라마 속 장면을 떠올리며 김혜수의 몸매를 언급했다. 그는 "드라마 보면 란제리 의상 같은 걸 입은 장면이 나오는데 배가 아예 없으시더라"며 감탄했다. 이에 김재철은 "영화 '타짜'의 정마담이 떠올랐다"고 거들었다.김지훈은 많이 먹는데도 날씬한 몸매를 유지하는 김혜수를 보며 놀랐다고. 그는 "내가 아직 사람의 인체에 대해 더 공부를 많이 해야겠다고 생각했다"며 "내가 아는 상식 밖의 신체를 가진 분이다. 개인적으로 인상 깊었다"고 말했다. 이에 김혜수는 "연기가 인상 깊어야 하는데"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr