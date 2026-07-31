배우 소지섭이 '김부장'에서 활약했다. / 사진 제공=피프티원케이

소지섭이 스태프들을 향한 남다른 애정을 보여줬다.SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 맞아 지난 30일 서울 삼청동의 한 카페에서 배우 소지섭을 만났다.'김부장'은 평범했던 아빠 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸 김민지(서수민 분)를 되찾기 위해 위험한 남자가 되어 싸우는 액션 드라마다. 소지섭은 애틋한 부성애부터 강렬한 액션까지 폭넓은 연기를 선보이며 최고 시청률 23.1%를 이끌어냈다.최근 소지섭은 스태프들과 배우들에게 금을 선물해 화제를 모았다. 그는 "연기 활동을 오랫동안 하면서 느낀 건 나 혼자 잘한다고 되는 게 아니라는 거다"며 "감사의 의미도 있고 '이런 작품이 있었지'라고 기억할 만한 무언가를 드리고 싶었다"고 설명했다. 이어 "항상 금 선물이 가장 반응이 좋더라"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.SBS '연기대상' 대상 수상에 대한 욕심을 묻자 소지섭은 또다시 스태프들에게 모든 공을 돌렸다. 그는 "진심으로 상 욕심은 없다. 저보다는 '김부장' 팀에게 주시면 더 좋을 것 같다"며 "드라마가 흥행을 해서 관계자분들이 손해 보지 않고 열심히 일한 것에 대한 정당한 보상을 받으셨으면 좋겠는 마음뿐"이라고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr