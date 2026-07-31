한가인이 연정훈 내조에 나섰다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

한가인이 연정훈 내조에 나섰다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

배우 한가인이 남편 연정훈의 첫 연극 무대를 응원하기 위해 내조에 나섰다.지난 30일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '입 떡 벌어지는 한가인 ♥연정훈 레전드 내조법 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한가인은 남편 연정훈이 출연하는 연극 '죽은 시인의 사회' 리허설 현장을 찾았다.한가인은 객석에서 드레스 리허설을 지켜봤다. 공연을 보고 난 뒤 한가인은 "처음에는 불안해서 못 보겠더라"고 털어놨다. 그는 "평소에 쓰지 않는 어휘가 많아서 그렇다"며 "아이들 학예회 가면 틀릴까 봐 불안해하는 것처럼 대사를 못 외울까 봐 걱정했다"라고 설명했다. 그러면서도 "연습 많이 했으니까. 남편이라서 하는 말이 아니라 캐릭터와 찰떡이다"라고 칭찬했다.한가인은 첫 공연을 기념해 입봉떡을 준비해 동료 배우들과 스태프들에게 직접 가져온 떡을 나눠줬다. 또 한가인은 한 스태프와 대화 중 남편 연정훈을 언급했다. 그는 "(연정훈이) 시키는 건 다 한다"면서도 "안 시키는 것까지 찾아서 능동적으로 하면 참 좋을 텐데 거기까지 생각이 안 미친다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr