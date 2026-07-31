장윤정이 이혼, 사망설을 언급했다./사진=텐아시아DB

장윤정이 이혼, 사망설을 언급했다./사진제공=KBS

가수 장윤정이 가짜뉴스 피해 경험담을 언급했다.지난 30일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 장윤정이 모델 야노 시호와 만나는 모습이 담겼다.이날 야노 시호는 "요즘 가짜뉴스가 너무 많다"며 추성훈과의 이혼설에 대해 말했다. 그러면서 "우리 부부 괜찮다. 이혼 안 했다"고 호소했다. 이에 장윤정은 "나도 (도경완과) 이혼했다는 말을 정말 많이 들었다"고 공감했다. 이어 그는 "저는 얼마 전에 한 번 죽었었다"며 "병에 걸려 죽었다는 사망설까지 돌았다"며 밝혔다.앞서 장윤정은 지난해 11월 자신의 SNS에 '가수 장윤정 씨가 45세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠났습니다'라는 문구가 적힌 가짜뉴스를 게재하며 "연락이 많이 와서;;; 걱정 마세요. 좋은 사진도 글도 아니니 삭제 할 예정입니다. 모두 건강하세요"라고 해명한 바 있다.장윤정은 "걱정하실 분들을 위해 소셜 미디어에 해명 글을 올렸다가 바로 지웠다. 영정 사진 자체가 기분이 나빴다"고 설명했다. 그러면서 야노 시호를 향해 "신경 쓰지 않는 것이 좋다. 정신 건강에 해롭다"고 조언했다.장윤정은 2013년 도경완과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr