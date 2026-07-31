30일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

30일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 여자 3호와 2호가 기싸움을 벌였다. 또 여자 3호가 데이트 중 눈물을 흘려 눈길을 끌었다.지난 30일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 8기 영수와 여자 2호, 여자 3호가 함께 데이트를 진행했다.이날 본격적인 데이트를 앞두고 여자 3호는 "본의 아니게 처음부터 끝까지 다 같이 있는다"고 말했다. 이를 들은 여자 2호는 "이제 이 얘기 금지"라며 단호하게 선을 그었다. 이후 여자 3호는 제작진과의 인터뷰에서 "진짜 데이트 나가기 싫었다. 나가는 게 의미가 있나 싶었다"고 털어놨다. 여자 2호 역시 또다시 다대일 데이트를 하게 된 상황에 난색을 보이며 "8기 영수님도 쳐져 보였고, 그때부터 다 하기 싫어졌다"고 말했다.어색한 분위기는 데이트 내내 이어졌다. 여자 3호는 "하고 싶은 얘기를 다 했다. 너무 티 내면 안 되나"라며 여자 2호의 눈치를 살폈고, 8기 영수도 이에 맞장구를 쳤다. 이를 지켜보던 여자 2호는 두 사람을 번갈아 바라보며 "내 눈치 그만 보면 안 되냐. 나는 굉장히 평온한 상태인데 다들 내 안부를 물어보니까 내가 잘못하고 있는 것 같은 느낌이 든다"고 토로하며 여자 3호와 미묘한 기싸움을 벌였다.그러던 중 여자 3호는 휴대전화를 꺼내 아버지와 메시지를 주고받았고, 이내 눈시울을 붉혔다. 그는 "아버지 때문에 약간 눈물이 났다. 아버지한테 너무 죄송하다. 여기 나오지 말 걸 그랬다. 이런 꼴 보이려고 나온 건 아니다. 내가 방해되는 존재가 되고 싶지 않았다"고 털어놨다.이후 여자 2호는 제작진과의 인터뷰에서 "누가 등 떠밀어서 선택한 게 아닌데 방해꾼이 된 것 같다고 말하니까 상황을 모르는 8기 영수님은 내가 어떤 행동을 한 줄 알 수도 있다. 더 이상 오해를 만들고 싶지 않다"고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr