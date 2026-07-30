이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘우리 엄마 이경실’

이경실이 이혼 직후 전남편과 에버랜드를 찾았던 이유를 23년 만에 털어놨다.30일 유튜브 채널 ‘우리 엄마 이경실’ 첫 영상에서는 이경실과 딸 손수아가 단양으로 여행을 떠나는 모습이 담겼다.이날 차를 타고 이동하던 중 이경실은 “나중에 에버랜드도 한번 가고 싶다. 어렸을 때 가고 안 가지 않았냐”고 말했다.이를 들은 손수아는 “너무 좋다. 내가 추로스를 좋아한다”며 어린 시절 에버랜드에서의 기억을 떠올렸다.그러던 중 이경실은 과거 에버랜드와 얽힌 이야기를 꺼냈다. 그는 “이혼하고 한 번 갔다. 그리고 나서 안 갔다”고 말했다.이어 “가서 전 남편 만났다고 할머니가 노발대발했다”며 당시 주변 반응을 전했다. 그러면서 “너희 생각하고 간 것”이라고 털어놨다.이경실은 이혼 후에도 어린 자녀들에게 추억을 만들어주고 싶었던 마음을 전했다. 손수아 역시 어머니의 이야기를 들으며 당시 상황을 되짚었다.해당 에버랜드 방문은 2004년 당시 전남편과 함께 놀이공원을 찾은 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다. 이경실은 이번 영상을 통해 당시 만남의 이유가 자녀들을 위한 것이었다고 23년 만에 밝혔다.한편 이경실은 2003년 전남편과 이혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 딸 손수아와 함께 유튜브 채널 ‘우리 엄마 이경실’을 통해 일상을 공개하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr