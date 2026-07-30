박진영이 '전지적참견시점'에 출연한다 / 사진=텐아시아 DB

‘전지적 참견 시점’ 에서 가수이자 CEO, 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 활약 중인 박진영의 하루가 공개된다. / 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

가수이자 CEO, 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 활약 중인 박진영의 하루가 공개된다. 앞서 박진영이 보유한 주식은 약 3600억에 달하는 것으로 밝혀졌다.MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 409회에서는 대중문화교류위원회 공동위원장 박진영의 청와대 회의 현장이 공개된다.강훈식 대통령 비서실장, 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께한 자리에서 그는 "세계 최대 규모의 'K-코첼라'를 만들겠다"라는 포부와 함께'패노메논(Fanomenon)' 프로젝트를 직접 브리핑한다. 여기에 해외 아티스트들이 함께하는 대규모 공연과 다양한 K-컬처 체험 프로그램을 더해 전 세계 팬들이 함께 즐기는 축제로 만들겠다는 계획이라고 밝힌다.박진영은 "K-컬처의 지속 가능성을 위해 문화를 넘어 하나의 산업으로 성장해야 한다"고 강조한다. 이 과정에서 대한민국 4대 기획사(JYP·SM·YG·하이브)가 뜻을 모으게 된 배경도 공개된다.강훈식 비서실장은 해외 정상회담 당시 각국 정상들로부터 "K-아이돌 응원봉을 구해달라"는 요청을 받았던 일화를 전한다. 이에 박진영이 직접 응원봉을 수소문해 전달하게 된 비하인드도 공개된다.오는 8월 1일 토요일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr