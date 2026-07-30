이미지 크게보기 사진 = tvN ‘언니네 산지직송 시즌3’

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‘언니네 산지직송 시즌3’ 배우 노윤서가 다재다능한 매력으로 눈길을 끌었다.30일 방송된 tvN ‘언니네 산지직송 시즌3’에서는 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서가 처음 마주하는 모습이 공개됐다.이날 염정아는 식목일을 맞아 식물 선물을 사들고 합류한 노윤서를 보고 반가워하며 포옹했다.두 사람이 가까워진 계기는 시사회 자리였다고. 염정아는 과거 ‘밀수’ 시사회에서 만났던 노윤서를 떠올리며 “저 멀리서부터 뛰어와서 인사를 하더라. 나랑 작품도 안 했는데”라고 말했다.노윤서는 당시 염정아가 자신을 안아줬던 기억을 전했고, 염정아는 “작품 볼 때마다 너무 예쁘다고 했는데 와서 인사하니까 더 예쁘잖아”라고 다시 한번 칭찬했다.이후 멤버들이 서로를 알아가는 시간이 이어졌고, 노윤서는 배우 활동 전 미술을 전공했던 이력을 꺼냈다.노윤서가 “저는 미술을 했었는데 예고부터 나왔다”고 하자 염정아는 곧바로 “선화예고. 다 알아봤지”라고 받아쳤다.염정아는 노윤서가 이화여대 서양화과 출신이라는 사실도 언급했고, 노윤서는 “거기에 운 좋게 붙었다”며 겸손하게 답했다.뿐만 아니라 염정아는 노윤서에 대해 “윤서는 사복 잘 입기로 유명한 애다”라고 말하며 숨겨진 매력까지 소개했다.노윤서는 프로그램에서 해보고 싶은 일로 요리를 꼽았다. 그는 “제가 정아 언니 요리 해드리고 싶다. 매번 하시니까”라고 말했고, 늘 음식을 준비해온 염정아를 배려하는 모습으로 훈훈함을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr