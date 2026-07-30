이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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배우 이동건이 ‘이혼숙려캠프’에 첫 등장하며 출연을 고민한 이유를 밝혔다.30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 새로운 가사조사관으로 합류한 이동건의 첫 등장과 함께 출연을 결심하기까지의 이야기가 공개됐다.이날 MC 서장훈은 “2주년 개편을 하면서 새로운 남편 측 가사조사관이 합류한다”라고 소개헀고, 이어 회색 슈트를 입은 이동건이 스튜디오에 등장했다.이어 출연 계기에 대한 질문을 받은 그는 “처음에 재미로 봤는데 출연자들에 대한 애정이 생기고, 가정을 지키는 게 쉬운 일이 아닌데 방송에서 치부를 드러내는 일임에도 존경심이 들더라”고 답했다.이동건은 “너무 어려운 결정을 하신 분들이라는 생각이 들었고, 오히려 존경심이 생겼다”고 덧붙였다.특히 그는 출연을 고민했던 이유로 자신의 경험을 언급했다. 이동건은 “나는 그렇게 못 했는데, 내가 과연 조언할 자격이 있을까. 평가할 자격이 있을까라는 생각이 들었다”고 털어놨다.그러면서도 “저 역시 이분들과 같은 아픔과 힘든 시간을 겪었기 때문에 이 분들에게 조금이나 마 더 위로하고 공감할 수 있는 부분이 있지 않을까 생각해 용기를 냈다”고 전했다.이에 서장훈은 “여러 가지 경험들을 통해서 더 좋은 얘기들을 많이 해주실 수 있으니까 아낌없는 조언 부탁드린다”라고 응원과 당부를 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr