배우 이동건이 ‘이혼숙려캠프’에 첫 등장하며 출연을 고민한 이유를 밝혔다.
30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 새로운 가사조사관으로 합류한 이동건의 첫 등장과 함께 출연을 결심하기까지의 이야기가 공개됐다.
이날 MC 서장훈은 “2주년 개편을 하면서 새로운 남편 측 가사조사관이 합류한다”라고 소개헀고, 이어 회색 슈트를 입은 이동건이 스튜디오에 등장했다.
이어 출연 계기에 대한 질문을 받은 그는 “처음에 재미로 봤는데 출연자들에 대한 애정이 생기고, 가정을 지키는 게 쉬운 일이 아닌데 방송에서 치부를 드러내는 일임에도 존경심이 들더라”고 답했다. 이동건은 “너무 어려운 결정을 하신 분들이라는 생각이 들었고, 오히려 존경심이 생겼다”고 덧붙였다.
특히 그는 출연을 고민했던 이유로 자신의 경험을 언급했다. 이동건은 “나는 그렇게 못 했는데, 내가 과연 조언할 자격이 있을까. 평가할 자격이 있을까라는 생각이 들었다”고 털어놨다.
그러면서도 “저 역시 이분들과 같은 아픔과 힘든 시간을 겪었기 때문에 이 분들에게 조금이나 마 더 위로하고 공감할 수 있는 부분이 있지 않을까 생각해 용기를 냈다”고 전했다.
이에 서장훈은 “여러 가지 경험들을 통해서 더 좋은 얘기들을 많이 해주실 수 있으니까 아낌없는 조언 부탁드린다”라고 응원과 당부를 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 새로운 가사조사관으로 합류한 이동건의 첫 등장과 함께 출연을 결심하기까지의 이야기가 공개됐다.
이날 MC 서장훈은 “2주년 개편을 하면서 새로운 남편 측 가사조사관이 합류한다”라고 소개헀고, 이어 회색 슈트를 입은 이동건이 스튜디오에 등장했다.
이어 출연 계기에 대한 질문을 받은 그는 “처음에 재미로 봤는데 출연자들에 대한 애정이 생기고, 가정을 지키는 게 쉬운 일이 아닌데 방송에서 치부를 드러내는 일임에도 존경심이 들더라”고 답했다. 이동건은 “너무 어려운 결정을 하신 분들이라는 생각이 들었고, 오히려 존경심이 생겼다”고 덧붙였다.
특히 그는 출연을 고민했던 이유로 자신의 경험을 언급했다. 이동건은 “나는 그렇게 못 했는데, 내가 과연 조언할 자격이 있을까. 평가할 자격이 있을까라는 생각이 들었다”고 털어놨다.
그러면서도 “저 역시 이분들과 같은 아픔과 힘든 시간을 겪었기 때문에 이 분들에게 조금이나 마 더 위로하고 공감할 수 있는 부분이 있지 않을까 생각해 용기를 냈다”고 전했다.
이에 서장훈은 “여러 가지 경험들을 통해서 더 좋은 얘기들을 많이 해주실 수 있으니까 아낌없는 조언 부탁드린다”라고 응원과 당부를 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT