이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'

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가수 겸 방송인 이지혜가 49평 새집으로 이사 후 입주 3일 만에 겪은 뜻밖의 일을 털어놨다.30일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘이지혜 드디어 새집! 40평대 럭셔리 NEW 하우스 랜선 집들이 최초공개(40년 구축 아파트)’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지혜는 새 보금자리를 소개하며 이전 집과 달라진 변화를 전했다.그는 “80평대 살다가 49평으로 좀 많이 줄여서 이사를 왔다”며 “일을 그렇게 하면서 80평에서 왜 줄여 가냐고 하실 텐데 우리는 추구가 미니멀리즘이다. 보이기 위한 삶은 이제 그만하자”고 밝혔다.새집 곳곳에는 이지혜의 취향이 담겼다. 특히 현관 옆 세면대에 대해 “유럽에서 온 대리석이다. 색깔이 너무 강할까 걱정했는데 이게 없으면 밋밋할 뻔했다”고 설명했다.하지만 럭셔리하게 꾸민 새집에서 예상하지 못한 상황을 겪었다고.딸 태리 양이 “천장에서 바퀴벌레 나왔다”고 말하자 이지혜는 “바로 한강변이다. 바퀴벌레 밀집 지역이다. 그래서 항상 축하하는 마음으로 방문해 준다”고 너스레를 떨었다.이어 “들어온 지 3일 만에 애들을 만나서 기겁해서 세스코를 부를 수밖에 없었던 상황”이라며 “노출 콘크리트 천장을 실리콘으로 철통 방어했다”고 말했다.이지혜는 노출 콘크리트 천장을 선택한 이유도 공개했다.그는 “옛날 집은 천장이 낮다. 노출을 덮어버리면 천장이 더 내려와서 서장훈 씨가 우리 집에 못 온다”며 “오실 생각도 없겠지만”이라고 말해 웃음을 자아냈다.앞서 이지혜는 80평대에서 49평으로 이사한 이유와 인테리어 과정을 공개하며 화제를 모았다. 당시 공사 과정에서도 주민들의 양해를 구하고 법적 테두리 안에서 진행했다고 밝혀 관심을 받은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr