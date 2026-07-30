가수 겸 방송인 이지혜가 49평 새집으로 이사 후 입주 3일 만에 겪은 뜻밖의 일을 털어놨다.
30일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘이지혜 드디어 새집! 40평대 럭셔리 NEW 하우스 랜선 집들이 최초공개(40년 구축 아파트)’라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이지혜는 새 보금자리를 소개하며 이전 집과 달라진 변화를 전했다.
그는 “80평대 살다가 49평으로 좀 많이 줄여서 이사를 왔다”며 “일을 그렇게 하면서 80평에서 왜 줄여 가냐고 하실 텐데 우리는 추구가 미니멀리즘이다. 보이기 위한 삶은 이제 그만하자”고 밝혔다.
새집 곳곳에는 이지혜의 취향이 담겼다. 특히 현관 옆 세면대에 대해 “유럽에서 온 대리석이다. 색깔이 너무 강할까 걱정했는데 이게 없으면 밋밋할 뻔했다”고 설명했다. 하지만 럭셔리하게 꾸민 새집에서 예상하지 못한 상황을 겪었다고.
딸 태리 양이 “천장에서 바퀴벌레 나왔다”고 말하자 이지혜는 “바로 한강변이다. 바퀴벌레 밀집 지역이다. 그래서 항상 축하하는 마음으로 방문해 준다”고 너스레를 떨었다.
이어 “들어온 지 3일 만에 애들을 만나서 기겁해서 세스코를 부를 수밖에 없었던 상황”이라며 “노출 콘크리트 천장을 실리콘으로 철통 방어했다”고 말했다.
이지혜는 노출 콘크리트 천장을 선택한 이유도 공개했다.
그는 “옛날 집은 천장이 낮다. 노출을 덮어버리면 천장이 더 내려와서 서장훈 씨가 우리 집에 못 온다”며 “오실 생각도 없겠지만”이라고 말해 웃음을 자아냈다.
앞서 이지혜는 80평대에서 49평으로 이사한 이유와 인테리어 과정을 공개하며 화제를 모았다. 당시 공사 과정에서도 주민들의 양해를 구하고 법적 테두리 안에서 진행했다고 밝혀 관심을 받은 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
30일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘이지혜 드디어 새집! 40평대 럭셔리 NEW 하우스 랜선 집들이 최초공개(40년 구축 아파트)’라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이지혜는 새 보금자리를 소개하며 이전 집과 달라진 변화를 전했다.
그는 “80평대 살다가 49평으로 좀 많이 줄여서 이사를 왔다”며 “일을 그렇게 하면서 80평에서 왜 줄여 가냐고 하실 텐데 우리는 추구가 미니멀리즘이다. 보이기 위한 삶은 이제 그만하자”고 밝혔다.
새집 곳곳에는 이지혜의 취향이 담겼다. 특히 현관 옆 세면대에 대해 “유럽에서 온 대리석이다. 색깔이 너무 강할까 걱정했는데 이게 없으면 밋밋할 뻔했다”고 설명했다. 하지만 럭셔리하게 꾸민 새집에서 예상하지 못한 상황을 겪었다고.
딸 태리 양이 “천장에서 바퀴벌레 나왔다”고 말하자 이지혜는 “바로 한강변이다. 바퀴벌레 밀집 지역이다. 그래서 항상 축하하는 마음으로 방문해 준다”고 너스레를 떨었다.
이어 “들어온 지 3일 만에 애들을 만나서 기겁해서 세스코를 부를 수밖에 없었던 상황”이라며 “노출 콘크리트 천장을 실리콘으로 철통 방어했다”고 말했다.
이지혜는 노출 콘크리트 천장을 선택한 이유도 공개했다.
그는 “옛날 집은 천장이 낮다. 노출을 덮어버리면 천장이 더 내려와서 서장훈 씨가 우리 집에 못 온다”며 “오실 생각도 없겠지만”이라고 말해 웃음을 자아냈다.
앞서 이지혜는 80평대에서 49평으로 이사한 이유와 인테리어 과정을 공개하며 화제를 모았다. 당시 공사 과정에서도 주민들의 양해를 구하고 법적 테두리 안에서 진행했다고 밝혀 관심을 받은 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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