사진 = '엘르 코리아' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엘르 코리아' 유튜브 채널 캡처

배우 이동욱과 김혜준이 영상 콘텐츠에 출연해 킬러들의 쇼핑몰 시즌 2를 맞이하는 놀라운 호흡과 촬영 비하인드 스토리, 서로를 향한 두터운 신뢰를 과시했다.유튜브 채널 '엘르 코리아'에서는 '??: 여기 화학공장인가요? 서로도 놀란 소름 돋게 잘 맞는 정진만 정지안의 킬링 케미! ㅂ발리 들어와…'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이동욱과 김혜준은 제작진이 준비한 맞춤형 퀴즈를 풀며 완벽한 정답 일치율을 보여주어 현장에 있던 제작진과 스태프들을 놀라게 했다.작품 속 관전 포인트를 직접 소개한 두 사람은 "시즌 1이 상대의 공격을 막아내는 방어 중심이었다면 시즌 2에서는 상대를 향해 본격적인 반격을 퍼붓는 한층 스펙터클한 전개가 펼쳐진다"고 밝혔다.작품 속 기억에 남는 명장면을 꼽는 과정에서 삼겹살을 함께 먹는 장면을 언급한 이동욱과 김혜준은 해당 장면을 촬영할 당시 캐릭터 간의 깊은 정서적 유대감과 따뜻한 온기를 깊이 느꼈다고 털어놓았다.이번 시즌을 완성하기 위해 쏟아부은 두 배우의 특별한 노력도 조명됐다. 김혜준은 "한층 업그레이드된 캐릭터를 완벽히 소화하기 위해 새로운 총기 액션을 혹독하게 연습했다"고 밝혔으며 이동욱 역시 "완성도 높은 액션 연기와 캐릭터의 설정을 살리기 위해 몸을 혹독하게 단련하며 준비에 매진했다"고 전했다.사적인 친분에 대해 이야기를 나누던 이동욱과 김혜준은 평소 서로를 편하게 '오빠와 동생'이라 부르고 있으며 더 이상 친해질 수 없을 정도로 완벽히 가까워진 사이라고 강조했다.휴대폰 연락처 저장명에 대해 김혜준은 이동욱을 '이동욱 오빠 킬러들의 쇼핑몰'이라고 정직하게 저장해 둔 반면 이동욱은 김혜준을 단백하게 이름 석 자인 '김혜준'으로 저장했다고 밝혀 소소한 웃음을 안겼다.그런가하면 두 사람의 남다른 친밀감을 증명하는 촬영장 비하인드와 가상 직업 토크가 이어져 화제를 모았다. 시즌 1부터 호흡을 맞추며 자연스럽게 가까워진 두 사람은 촬영장에서 이동욱이 평소 빈츠 같은 간식을 자주 챙겨주거나 맛있는 음식을 사주는 등 동생인 김혜준을 세심하고 자상하게 보살펴준 덕분에 두터운 신뢰를 쌓았다고 증언했다.만약 배우가 아닌 평범한 삶을 살았다면 무엇을 했을지 묻는 질문에 이동욱은 아이돌을 꼽아 반전 매력을 선사했고, 김혜준은 중국어 선생님이나 태권도장 사범을 꼽아 시선을 끌었다. 킬러들의 쇼핑몰 시즌 2를 향한 대중의 지속적인 관심과 커다란 사랑을 부탁한 이동욱과 김혜준은 훈훈함 가득한 분위기 속에서 방송을 성황리에 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr