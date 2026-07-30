고지용 / 사진 = 고지용 SNS

그룹 젝스키스 출신 고지용이 이혼 발표 후 근황을 전했다.30일 고지용은 자신의 SNS에 "회복중인 사람과 노견의 산책. 건강하자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 반려견과 함께 축구 유니폼을 맞춰 입고 나들이에 나선 고지용의 모습이 담겼다.사진 속 그는 이혼 사실 고백 이후 한층 편안해진 모습으로 일상의 여유를 만끽해 눈길을 끌었다. 앞서 그는 지난 29일 개인 SNS를 통해 "2년 전 아내와 이혼했다"며 "그동안 이를 공개하지 않은 것은 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 배려하기 위함"이라고 설명했다.고지용은 이혼에 대해 "서로를 존중하고 각자의 책임을 다하기 위해 내린 결정"이었다며 "승재는 부모의 새로운 관계를 이해하고 있으며 현재 안정적으로 잘 지내고 있다"고 덧붙였다. 이어 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것"이러며 "비록 부부로서의 인연은 끝났지만 서로를 응원하며 좋은 관계를 유지하고 있다"고 전했다.한편, 고지용은 2013년 허양임과 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다. 그는 과거 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr