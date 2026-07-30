이경실이 이혼 후 전남편과 놀이동산에 간 이유를 밝힌다./사진=텐아시아DB

이경실이 이혼 후 전남편과 놀이동산에 간 이유를 밝힌다./사진='우리엄마 이경실'

이경실이 이혼 당시 하지 못한 이야기를 23년 만에 고백한다.30일 오후 7시 공개되는 유튜브 채널 ‘우리엄마 이경실’에서는 이경실과 딸 손수아는 당일치기 단양 여행이 공개된다. 이경실은 단양으로 향하는 차 안에서 “나중에 에버랜드도 한번 가고 싶다. 어렸을 때 가고 안 갔지 않냐”고 말문을 연다. 손수아는 즉각 반응하며 “너무 좋다. 내가 추로스를 좋아한다”며 좋았던 기억을 떠올린다.에버랜드는 이경실에게 이혼의 상흔이 남았던 장소다. 2003년 이경실이 이혼 할 당시 여자 연예인의 이혼은 그 자체로 세간의 부정적인 인식이 팽배했다. 심지어 방송활동까지 제약되던 분위기가 일반적인 시기였다. 그러던 중 2004년 이경실이 전남편과 함께 에버랜드를 갔다는 사실이 언론에 보도되며 또 한번 구설에 올랐다.이경실은 아픈 기억 속 에버랜드를 직접 언급하며 “이혼하고 한번 갔다. 그 뒤로 안 갔다. (기사가 나와서) 할머니가 왜 만났냐고 노발대발 하셨다”며 “너희 생각하고 간 거다”고 당시 이야기과 속내를 처음 공개한다. 이혼했지만 엄마로써 아직 어린 자식들에게 좋은 기억을 남겨주고 싶었던 마음에서 한 선택이었던 것. 이경실은 “이훈이(손자) 데리고 같이 가자”고 손수아와 약속한다.이후 두 사람이 시장을 둘러보며 군것질을 하고 패러글라이딩 체험을 하고 카페에 들러 도란도란 이야기를 나누는 모습도 담길 예정이다.한편, 이경실은 1992년 손광기와 결혼했으나 2003년 남편의 폭행으로 이혼했다. 이후 2007년 지금의 남편을 만나 재혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr